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Güzergahtaki araç yoğunluğunun ilerleyen günlerde daha da artması bekleniyor.

Karayolları ekipleri trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

Bayram için memleketlerine gidenler, bayramın son gününde ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğunu artırdı.

KIRIKKALE (AA) - Kurban Bayramı tatili ni memleketlerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolunda "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu.

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