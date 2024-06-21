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Karayolları ekipleri de trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

Ayrıca polis ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uyguluma noktasında denetim gerçekleştiriyor.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bayram için memleketlerine gidenler, dönüş yolunda ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturuyor.

KIRIKKALE (AA) - "Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatili ni memleketlerinde geçiren vatandaşların dönüş yolundaki trafik yoğunluğu devam ediyor.

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