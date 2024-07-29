Kuzey Koreli yetkililerin, lider Kim Jong-un'un obeziteye bağlı sağlık sorunları için yurt dışından yeni ilaçlar aradığı iddia edildi. Güney Kore Ulusal İstihbarat Teşkilatı (NIS) yetkilileri, 2021'de önemli ölçüde kilo veren Kim'in, son dönemde yeniden kilo almasıyla sağlık durumunun kötüleştiğini öne sürdü.

Kim'in yüksek tansiyon ve diyabet gibi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ve şu anda yaklaşık 140 kilograma ulaştığı ifade edildi. Yetkililer, Kuzey Kore liderinin bu hastalıklar için yüksek risk grubunda yer aldığını belirtti. Ayrıca, Kim için yurt dışından yüksek tansiyon ve diyabet tedavisi için yeni ilaçlar temin etmeye çalışıldığına dair istihbarat bilgileri paylaşıldı.

Kim Jong-un, 2011'de göreve geldiğinden beri ailesinde kalp sorunları nedeniyle hayatını kaybeden babası ve büyükbabası gibi sağlık problemleriyle karşı karşıya. Bu durum, liderin sağlık durumu hakkında endişeleri artırıyor.