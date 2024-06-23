BURCU YANAR /RÖPORTAJ

Diyetisyen Şenay Ünal, yaz aylarının gelmesiyle birlikte kilo vermek isteyenler için sağlıklı beslenme hakkında önemli uyarılarda bulundu. Ünal, sağlıklı kilo vermenin püf noktalarını paylaşarak, "Kilo vereceğim diye sağlığınızdan olmayın" dedi.

Sağlıklı beslenmenin önemi

Ünal, dört mevsim sağlıklı kalmanın yollarını aktararak, "Yaz aylarını özellikle diyet mevsimi olarak nitelendirmek çok da yanlış olmaz. Ancak sağlıklı beslenmek ve sağlıklı yaşlanmak önceliğimiz olmalı. Havaların ısınmasıyla hızlıca kilo vermek için çok düşük kalorili diyetler yapmak, besin ögelerinden yetersiz öğünler tüketmek sık yapılan hatalardan. Bunun yerine sürdürülebilir dengeli ve yeterli beslenmeye dikkat ederek dört mevsim sağlıklı ve fit görünebilirsiniz" dedi.

Sağlıklı kilo vermenin yolları

Kısa sürede kilo vermek için yapılan diyetlerin uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çeken Ünal, "Çok düşük kalorili diyetler, tamamen sıvı diyetler, yetersiz beslenme ileriye dönük sağlık sorunlarına neden olabilir. Emek olmadan ekmek olmaz; sağlıklı kilo vermek ve yaşamak bir süreçtir ve zaman almalıdır. Hızla verdiğiniz kiloları aynı hızla geri alabilirsiniz. Bu yüzden kalıcı ve sürdürülebilir kilo kaybı hedeflemelisiniz" diye konuştu.

Yeme bozukluğu tedavisi

Yeme bozukluğu konusunda da uyarılarda bulunan Ünal, "Diyet yapmak sadece kilo vermek anlamına gelmez. Kilo almak isteyenler, gebeler, emziren anneler ve hastalıkların tedavisi için özel programlar da vardır. Yeme bozukluğu olanlar için uygun beslenme programları hazırlanır ve bir psikolog yardımıyla tedavi edilir" ifadelerini kullandı.

İsmi olan diyetlerden kaçının

Şenay Ünal, ‘3 günde kilo verdiren’ gibi diyet programlarından uzak durulması gerektiğini vurgulayarak, "Detoks suları, kilo vermeye yardımcı olan şeyler değildir. Kalıcı kilo kaybı, dengeli beslenme, yeterli su tüketimi, düzenli egzersiz ve kaliteli uyku ile sağlanır. İsmi olan diyetlerden kaçının. Bir diyet modelinin doğru olup olmadığını anlamak için kendinize şu soruyu sorun: Ben bu diyeti yaparak yaşayabilir miyim? Hayır cevabı alıyorsanız, uygulamaktan vazgeçin" dedi.