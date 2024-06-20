Eski manken Demet Şener, oğlu Ömer Kutluay ve kızı İrem Kutluay ile Antalya'da tatil yapıyor.1995 Türkiye Güzeli seçilen ve uzun yıllar podyumların aranılan ismi olan Demet Şener, Instagram hesabından tatil pozlarını paylaşmaya devam ediyor. 47 yaşındaki Şener'in mayolu ve bikinili karelerine sosyal medyadan beğeni yağıyor. 47 yaşındaki eski masken kusursuz fiziği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü manken en son paylaşımını ise oğlu Ömer Kutluay ve kızı İrem Kutluay ile birlikte çekilen bir kare fotoğraf ile yaptı. Paylaşımın altına ise şu notu düştü; ‘’Tatilimizin son akşamı, hep hayalimdi; çocuklarım büyüsün aynı şeylerden zevk alacağımız yaşa gelsinler ve biz üç yakın arkadaş gibi birlikte tatile çıkalım. İşte o yıllar geldi ve biz muhteşem bir tatil yaptık ‘’.

"her gün bir saat spor yapıyorum"

İki çocuk annesi Demet Şener daha önce yaptığı açıklamada "Asla diyet yapmıyorum. Her şeyin sağlıklı versiyonunu yiyorum. Hayat tarzım bu. Canım tatlı mı çekti; dondurmaya kadar evde ben yapıyorum. Hurma veya muzla tatlandırıyorum. Hamur işlerini tercih etmiyorum. Tencere yemekleri yiyorum. 18 yaşında kraliçe olduğum zaman 56 kiloydum. İki hamilelik hariç hep aynı kaldım. Şimdi de 56'yım. 10 günde bir kendime izin veriyorum. Nefsimi doyuruyor, bedenimi şaşırtıyorum. Kendimi hiçbir şeyden mahrum etmiyorum. Aç gezmiyorum. Her gün mutlaka bir saat spor yapıyorum. Alkol ve sigara kullanmıyorum" demişti.