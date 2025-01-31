Netflix’in ilgiyle takip edilen dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti, 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ay Yapım imzalı dizinin ilk tanıtımı yayınlandı ve hayranlar arasında büyük heyecan yarattı. Yönetmen koltuğunda Bertan Başaran’ın oturduğu yapımda, Serenay Sarıkaya’ya Fatih Artman, Metin Akdülger ve Hakan Kurtaş eşlik ediyor. Kadroda ayrıca Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Meriç Aral, Esra Ruşan, Efe Tunçer ve Kamil Güler gibi başarılı isimler de yer alıyor.

Leyla ve Cem Murathan'ın yeni hikayesi başlıyor!

Yeni sezonda Leyla, düğün günü terk ettiği Ömer’i hayatından tamamen çıkarmaya çalışırken, yeni bir çevrede, farklı kararlarla yoluna devam ediyor. Ancak onu hiç yalnız bırakmayan Cem Murathan’a karşı daha fazla direnemiyor ve aralarında yeni bir ilişki başlıyor. Bu süreçte Leyla, Cem’i daha yakından tanıyacak ve onun geçmişine dair gizemli kapıları aralamaya başlayacak.

Yeni sezonda neler olacağını görmek için heyecan dorukta! Kimler Geldi Kimler Geçti’nin 2. sezonu çok yakında Netflix’te!