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Olayın ardından, köpeğin sahibi Yasin Erbey'in şikayetiyle jandarma ekipleri, olayın faillerini bulmak için soruşturma başlattı.

Aydın'da yapılan operasyonlarda iki suçlu tutuklandı

Aydın'da yapılan operasyonlarda iki suçlu tutuklandı

Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı Kuşsarayı köyünde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Yasin Erbey, evinden duyduğu silah sesi üzerine dışarı çıktı. Bahçesindeki kangal cinsi köpeğine bakmaya giden Erbey, köpeğinin tüfekle vurulduğunu gördü. Erbey, hemen jandarma ekiplerine haber vererek şikayetçi oldu.

Elazığ 'ın Baskil ilçesinde, kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfekle vurularak öldürülen kangal cinsi köpek , sahibi tarafından fark edildi.

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