Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ev hayvanlarının kimliklendirilmesi çalışması kapsamında; ‘’Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik’’ ile İlimizde bu yıl itibari ile kimliklendirilen ev hayvanı sayısı 212.200 olarak kaydedildi. Bunun 92.399’u Köpek 119.801’i ise Kedi olarak kimliklendirildi.

İZMİR (İGFA) - Ev hayvanı sahipleri, ‘’Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik’’ kapsamında hayvanlarını kimliklendiriyor. Bunlar Ev Hayvanı Kayıt Sistemine (PETVET) kaydediliyor. PETVET'e hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri giriliyor. Ayrıca aşı, sahip değişikliği, kayıp ve hayvana yapılan operasyon bilgileri de sistemde kayıt altında tutuluyor. Düzenleme kapsamında ev hayvanı sahipleri, kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesini sağlamak, doğum, ölüm, kayıp, sahip değişikliğiyle ilgili bilgileri il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bildirmekle yükümlü bulunuyor. Sistem kapsamında kedi, köpek ve gelinciklere deri altı mikroçip uygulanıyor ve bunlar el terminali aracılığıyla okunabiliyor. Böylece sokağa terkedilmiş kedi ve köpeğin kime ait olduğu el terminaliyle okunarak tespit edilebiliyor. Kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanın geçmişine ait tüm aşıları kayıt altına alınıyor.

Sahip değişikliği durumunda "Ev Hayvanı Sahip Değişikliği Belgesi" ile 60 gün içinde hayvanın yeni sahibinin, il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek veri tabanı ve pasaportuna işletmesi gerekiyor. Ev hayvanının yolcu beraberinde ya da ticari olarak yurt dışına çıkışında mikroçipinin uygulanmış, pasaportunun düzenlenmiş ve PETVET'e kaydedilmiş olması zorunluluğu bulunuyor. Söz konusu hayvanların yurt içi nakillerinde de pasaportlarının bulundurulması isteniyor. Pasaportu bulunmayan ev hayvanı sahibine idari yaptırım uygulanıyor. Sahipsiz hayvanların belediye barınaklarından sahiplenilmek istenmesi halinde cezai müeeyyide olmadan kayıt altına alınabilir. 6 aydan küçük hayvanlar cezasız olarak kaydedilir. 6 aydan büyük kedi ve köpekler ise 5199 sayılı kanun gereği idari para cezası uygulanarak kayıt edilebilir.