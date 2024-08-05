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Yetkililer, olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Fabrikada meydana gelen gaz sızıntısının işçilerin sağlığını tehlikeye atabileceği belirtiliyor. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayın nedenine dair detaylı bir inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir kimya fabrikası nda meydana gelen olay, iş güvenliği standartlarına yönelik ciddi endişeleri gündeme getirdi. Fabrikada çalışan dört işçi , çalışma sırasında rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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