Toplum için önemli günleri atlamadan belediye adına destek için her zaman vatandaşların yanında yer alan Başkan Bodur’un son ziyareti Soma faciası içindi.

"Soma Maden Faciasının 10’uncu Yılında Yaşamını Yitiren 301 Maden İşçisi Anıldı"

Soma'nın acı dolu günlerinden biri olan ve 301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği facianın 10. yılında, anma etkinlikleri düzenlendi. Kınıklı Belediye Başkanı Sema Bodur, Kınık Kaymakamı Abdurrahman Çelebi ve diğer yetkililerle birlikte Elmadere ve Köseler Maden Şehitliklerini ziyaret etti. Elmadere mahallesinde yapılan hayır organizasyonuna katılan Başkan Bodur, madencilerin anısına yapılan etkinliğe destek vermişti.

Duygusal anların yaşandığı programda, Başkan Bodur, işçilerin yakınlarıyla birlikte Madenci Anıtı'na kadar yürüdü ve anıta karanfil bırakarak "Soma Faciasının 10. yılında bir avuç kömür için ömür veren madenci kardeşlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyor, acılı ailelerimize bir kez daha sabırlar diliyorum. Soma davasını unutmayacağız." açıklamasını yapmıştı.

Başkan ayrıca ziyaretlerinde attığı sembolik adımlarla da dikkatleri çekmişti.

"Belediye Başkanı Engelliler Haftası'nda Sembolik Bir Adım Attı"

Soma Belediye Başkanı Sema Bodur, 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası kapsamında Mert Öztüre Özel Eğitim Meslek Lisesi tarafından düzenlenen Atatürk Anıtı'na çelenk sunma törenine katılmıştı. Başkan Bodur, engellerin sevgiyle aşılabileceği mesajını vererek, "Hayatı paylaşmak için hep birlikte engelleri kaldırdığımız bir dünya dileğiyle" ifadesini kullanarak gönülleri fethetmişti.

Ziyaretlerini tek bir alanla kısıtlamayarak Kınık Belediyesi’nin desteğini her alana gösteren Bodur, kampanya çalışmalarına da katılımı ile Kınık Belediyesi adına ziyaretler gerçekleştirmişti.

"Orman Sevgisi Sosyal Bir Harekete Dönüştü: #OrmanBenim Kampanyası"

Orman Genel Müdürlüğü'nün öncülüğünde gerçekleştirilen #OrmanBenim kampanyası, ormanların korunması ve yangınlarının önlenmesi için toplumsal bilinç oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda, Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, Kınık Kaymakamı Abdurrahman Çelebi, daire amirleri ve öğrenciler, kampanyaya destek vermek amacıyla bir araya gelmişti.

Kınık Belediye Başkanı Bodur, yaptığı açıklamada, "Ormanlarımızın korunması, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmamız için hayati öneme sahiptir. Bu kampanyayla birlikte orman sevgisini artırarak, birlikte daha yeşil bir dünya için adım atıyoruz" diyerek desteklerini göstermişti.