Doktor randevusu olan vatandaşlar Kınık Devlet Hastanesi2ne nasıl ulaşacağını araştırıyor. Kınık Devlet Hastanesi, hem şehir içinden hem de şehir dışından gelen vatandaşlar için ulaşım açısından oldukça elverişli bir konumda bulunmaktadır. Bu haberde, Kınık Devlet Hastanesi’ne ulaşım yolları ve iletişim bilgileri hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Kınık Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir? İşte detaylar…

Kınık Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir?

ESHOT otobüsleri ile ulaşım:

Şehir içinden gelen hastalar için hastaneye ulaşım bilgileri

Kınık şehir içinden gelecek vatandaşlar; Kınık Bergama minibüsleri ve Kınık Bergama (836) ESHOT otobüslerini kullanarak ulaşım sağlayabilirler. Kınık Bergama minibüsleri ile her yarım saatte bir ulaşım sağlanmaktadır.

Şehir dışından (Havaalanı, Otogar, Tren Garından) Gelen Hastalar İçin Hastaneye Ulaşım Bilgileri

Kınık Devlet Hastanesi; İzmir Şehir Merkezine 125 kilometre, Adnan Menderes Havalimanına 151,8 kilometre mesafede, O-33, O-5 ve D565 otoyolu üzerinden ulaşım bulunmaktadır.

KURUM: KINIK DEVLET HASTANESİ

ADRES: Poyracık Mahallesi Soma Yolu Caddesi No: 24/ 35990 Kınık/İzmir

TELEFON: 0232 687 26 66

: 687 33 18

: 687 26 87

: 687 11 82

FAX: +90 232 687 30 55

ELEKTRONİK POSTA: [email protected]

KEP: [email protected]