CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'deki Kınık Höyük kazıları ve çevresinde gerçekleşen kaçak kazılarla ilgili detaylı bilgi talep etti. Gürer, özellikle Prof. Dr. Marco Capardoni’nin yüzey araştırma başvurularının neden reddedildiğini ve bölgedeki koruma tedbirlerinin yeterli olup olmadığını gündeme taşıdı.

Gürer’in soru önergesi ve bakanın yanıtı

Ömer Fethi Gürer’in sunduğu önerge, Kınık Höyük kazıları ve Avören Antik Kenti’ndeki kaçak kazılarla ilgiliydi. Gürer, 2022 ve 2023 yıllarında Niğde ve Nevşehir’de yüzey araştırması başvuruları reddedilen Prof. Dr. Marco Capardoni’nin durumunu sordu. Gürer ayrıca, kaçak kazılara karşı ne gibi önlemler alındığını ve Kral Mezarları'nın durumunu da gündeme taşıdı.

Prof. Dr. Marco Capardoni’nin başvuruları

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Capardoni’nin başvurularının Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından reddedildiğini, aynı bölgede benzer çalışmaların bulunmasının bu karara neden olduğunu belirtti. İlerleyen yıllarda başvurunun yeniden değerlendirilebileceğini de ekledi.

Kınık Höyük kazıları

Bakan Ersoy, kazıların Floransa Üniversitesi'nden Doç. Dr. Marina Pucci başkanlığında yürütüldüğünü ve 2023 yılı kazı sezonunun 10 Temmuz-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiğini söyledi. Çalışmaların Tunç Çağı’ndan Helenistik döneme kadar süren yerleşimleri ortaya çıkarmaya yönelik olduğunu açıkladı.

Avören Antik Kenti’ndeki durum

Bakan Ersoy, Altunhisar ilçesindeki Avören Antik Kenti'nin 2015 yılında 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillendiğini, 2019 yılında bölgede iki kaçak kazı olayının yaşandığını ve bu olaylarla ilgili adli sürecin sürdüğünü belirtti. Kaçak kazıların önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetleri ve yerel yönetimlerle iş birliği yapıldığını vurguladı.

Ömer Fethi Gürer ise bölgede önemli bir uygarlık izlerinin bulunduğunu ve kaçak kazılara karşı acil bilimsel çalışmaların başlatılması gerektiğini söyledi. Avören Antik Kenti’ndeki su sarnıçları başta olmak üzere tüm alanın korunması gerektiğini savundu.

Kral Mezarları

Zindan Vadisi'nde bulunan Kral Mezarları'yla ilgili ise Niğde Müzesi Müdürlüğü’ne herhangi bir tahribat ihbarı ulaşmadığını belirten Bakan Ersoy, bölgedeki kaçak kazılara karşı suç duyurusunda bulunulduğunu ve sürecin takip edildiğini söyledi. Gürer ise mezarların iç ve çevresinde tahribatların olduğunu belirterek, acil bilimsel kazıların yapılması gerektiğini ifade etti.