Bölgeyi Türkiye için stratejik bir merkez haline getiren OSB’nin, İzmir’in kalkınma modelinde de kritik rol üstleneceğini vurgulayan Kınık TDİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Enver Olgunsoy, “Burası sadece bir OSB değil, aynı zamanda Türkiye’nin tıbbi ve aromatik bitkilerde dünyaya açılan kapısı olacak” dedi.

Aromatik Bitkilerin Merkezi Olacak

Kınık TDİOSB’nin ihtisas alanının tıbbi ve aromatik bitkiler olduğunu belirten Olgunsoy, “Burada uçucu yağlar, sabit yağlar, liyofilizasyon yöntemiyle kurutulmuş ürünler ve kozmetik ile ilaç sanayinde kullanılacak etkin maddeler üretilecek. İzmir’in toprağı, mikrokliması, rüzgarı ve güneşlenme süresi bu üretime son derece elverişli” dedi.

Yatırımcılara kampanyalı parsel satışı

Alt yapı çalışmalarının bir yıl içinde tamamlanacağını ve parsel satışlarının başladığını açıklayan Olgunsoy, “Önceliğimiz Kınık ve civarındaki yerel üreticiler. İzmirli üreticilerimiz bu bölgeden mutlaka faydalansın istiyoruz. Bu amaçla onlara özel indirimli fiyat uyguluyoruz, ancak bu uygulama çok yakında sona erecek. Sera bölümünde parsellerimiz 10 dönüm, metrekaresi ise 850 TL’den satışa çıkmış durumda. İşletme bölümünde metrekare fiyatı bin 200 TL. Bu bölümde parsellerimiz 5 ve 10 dönümlük olacak. Hizmet destek alanının metrekaresi ise 4 bin TL olarak belirlendi” diye konuştu.

Güçlü Desteklerle Yola Çıkıyor

Bölgenin yalnızca yatırımcıya cazip fiyatlar sunmadığını, aynı zamanda devlet destekleriyle güçlendirildiğini de vurgulayan Olgunsoy, “Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tıbbi aromatik bitki üretimine özel destekleri mevcut. Ayrıca bölgemizde doğalgaz altyapısı hazır, çok kısa sürede altyapı ihalesine çıkılacak ve bir yıl içinde tüm altyapı tamamlanacak” dedi.

Kınık TDİOSB’nin, geleceğin akıllı tarım uygulamalarına öncülük edeceğini belirten Olgunsoy, “Burada karbon ayak izini azaltmaya yönelik projeler hayata geçirilecek. Yenilenebilir enerji kullanımı için çatılara GES yatırımları yapılacak. Seralarda üretilen bitkiler soğuk hava depolarında saklanacak ve tarımsal ürün borsası kurulacak. Hedefimiz sadece üretim değil; katma değerli, ihracata dönük, sürdürülebilir bir ekosistem yaratmak” diye konuştu.

İzmir İçin Stratejik Bir Hamle

Kınık TDİOSB’nin yalnızca Kınık için değil, tüm İzmir için stratejik bir yatırım olduğuna dikkat çeken Olgunsoy, sözlerini şöyle tamamladı: “İzmir’in kuzey hattında Aliağa, Bergama, Dikili, Foça ve Menemen’i kapsayan yerel kalkınma stratejisinin en önemli ayaklarından biriyiz. Bu OSB, İzmir’in tarıma dayalı sanayisini güçlendirecek, Türkiye’yi ise aromatik bitkilerde Dünya ligine taşıyacak. Tüm yatırımcıları bölgemizde yatırıma davet ediyoruz.”