Kutlamalarda Fevzi Çakmak İlkokulu Kafkas Halk Oyunları gösterisi, Kınık Gençlik Merkezi Cimnastik gösterisi, şiir dinletileri ve Kınık Gençlik Merkezi Korosu müzik dinletisi gibi çeşitli etkinlikler sunuldu. İlçe okulları arasında düzenlenen şiir, resim, kompozisyon ve turnuvalarda dereceye giren öğrenci ve okullara kupa ve hediyeler takdim edildi.

Gençlik Yürüyüşü ve Konser ile Coşku Dorukta

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Kınık Belediyesi'nin düzenlediği Gençlik Yürüyüşü ve Gençlik Konseri ile sona erdi. Poyracık Mahallesi Atatürk Meydanı'nda başlayan ve Kınık Belediyesi Poyracık Aquapark'ta sona eren Fener Alayı Kortej Yürüyüşü'ne yoğun ilgi gösterildi. Kınık Aquapark'ta düzenlenen Gençlik Konseri'nde sahne alan Rezonans grubu sevilen şarkılar ile Kınıklılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Başkan Bodur'dan Mesaj:

Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur kutlama mesajında şunları söyledi: "19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesi, bu topraklarda sonsuza kadar yanmaya devam edecek. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."