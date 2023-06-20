Fatih, Osmaniye ve Yeni mahallelerinde 1.228 dekar alan üzerine kurulacak Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Bitkisel Üretim (Tohum, Fide, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler) Organize Sanayi Bölgesi'nin (TDİOSB), Genel Yerleşim Planı ve Üst Yapı Modül Projeleri 12 Haziran'da onaylandı. TDİOSB'de, tohum ve fide üretimi ile tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesine yönelik işletmeler ile üretilen ürünlerin işleneceği sanayi tesislerinin yer almasının planlandığı belirtildi. 54 sera parseli ve 50 sanayi parseli yar alan TDİOSB'de 25 sera parseli ve 46 sanayi parseline ön talep başvurusu alındığı ifade edilirken, tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde doğrudan 3 bin kişiye istihdam sağlanmasının planlandığı ifade edildi.

'AR-GE MERKEZİ PLANLANLANIYOR'

TDİOSB'nin amacının tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen aroma, drog, uçucu yağ, sabit yağ ve ekstreler gibi yan ürünler ile birlikte fide ve tohum konusunda merkezi bir bölge olmak, bölgedeki üretimle birlikte tohum ve fide sektöründe dışa bağımlılığı azaltmak olduğu belirtildi. Ayrıca iyi tarım uygulamaları, bitmiş ürün standardizasyonu, sertifikasyon, yetiştirilecek uygun bitki ve bölge seçimi vs. gibi konularda çalışmalar yapacak bir de Ar-ge merkezi planlandığı kaydedildi.



'ÖNEMLİ BİR AŞAMAYI GERİDE BIRAKTIK'

Kınık Belediye Başkanı ve Kınık TDİOSB Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Sadık Doğruer dünyada ilk olma özelliğine sahip projenin bölge ekonomisine katkısına vurgu yaparak, "Bu proje bölgede istihdam sorununa önemli ölçüde çare olacak ve yatırımcılara ilçemizde kapı açacak olan dev bir projedir. Dünyada ilk olma özelliğine sahip, bereketli topraklarımızın ve çiftçimizin hakkını teslim edecek bir projedir. Türkiye Yüzyılı her alanda olduğu gibi üretimin, üreticinin, kalkınmanın da yüzyılı olacaktır. Önemli bir aşamayı geride bıraktık, ilçemize ve bölge halkına hayırlı olsun" dedi.