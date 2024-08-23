Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası’nda 43 gün önce başlayan yangın, hala söndürülememiş durumda. Söke Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan ve Avrupa’nın en büyük kağıt fabrikalarından biri olan bu tesiste, yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Fabrikanın geniş depolama alanında süren yangını kontrol altına almak için iş makineleri kullanılıyor. Ancak fabrikanın içinde faaliyetler sürerken, yangından yükselen yoğun dumanlar özellikle gece saatlerinde Söke’de yaşamı zorlaştırıyor. Aydın’ın yaz sıcağı ile birleşen duman, ilçede ciddi bir hava kirliliği yaratırken, bölge halkı bu durumdan büyük rahatsızlık duyuyor.

Lojistikte büyük aksaklıklar yaşanıyor

Yangın sadece bölge sakinlerini değil, fabrikaya atık kağıt getiren tır şoförlerini de olumsuz etkiliyor. Yangın nedeniyle fabrikada işler aksarken, tır şoförleri artık yüklerini teslim etmekte büyük zorluk çekiyor. Eskiden birkaç saat içinde tamamlanan teslimat işlemleri, şimdi günlerce sürebiliyor. Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen tırlar, fabrika önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Şoförler, sorunun bir an önce çözülmesini beklerken, fabrika yetkililerinden de kalıcı bir çözüm talep ediyor.