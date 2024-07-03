Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı ve Temmuz 2024 kira artış oranı yüzde 65,07 olarak belirlendi. Son iki yıldır uygulanan yüzde 25'lik kira zammı sınırının sona ermesiyle, TÜFE'ye dayalı yeni kira artışları başladı. Bu yüksek artış oranı, kira ödeyen vatandaşları ciddi şekilde etkileyecek.

Kira ödeyenler için yeni dönem

Yüzde 65,07'lik kira artışı, kiracıların bütçelerinde büyük bir yük oluşturacak. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan ve yüksek kira ödeyen vatandaşlar, bu artışla birlikte mali açıdan zorlanabilir. Ortalama 10.000 TL olan bir kira, yüzde 65,07'lik zamla birlikte 16.507 TL'ye yükselecek. Bu da aylık 6.507 TL'lik bir artış anlamına geliyor.

Kira artışının ekonomik etkileri

Yüzde 65,07'lik kira artışı, kiracıların yanı sıra emlak piyasasını da etkileyecek. Kiraların bu denli yüksek artması, ev sahiplerinin kazançlarını artırırken, kiracıların mali durumlarını zorlaştıracak. Bu durumun kiralık ev arayanların sayısını azaltması ve emlak piyasasında dalgalanmalara sebep olması bekleniyor.