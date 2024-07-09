Kira artışlarında 2 yıldır uygulanan yüzde 25 zam sınırının sona ermesiyle birlikte yeni dönemde artışlar TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranına göre yapılacak. Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, TÜİK'in hesapladığı rakamlara göre kira artışlarının yapılacağını ve bu dönemde kiracı ile ev sahiplerinin anlaşarak ortak bir noktada buluşmalarının önemini vurguladı.

25% zam sınırının kalkmasıyla yeni dönem başladı

Başkan Sedat Altınay, konut kiralarında hükümetin aldığı karar doğrultusunda iki yıldır uygulanan yüzde 25 zam sınırının 1 Temmuz 2024 itibarıyla kaldırıldığını belirtti. Artık kira artışları, TÜİK'in hesapladığı tüketici fiyat endeksine bağlı olarak yapılacak. Bu kapsamda kira artış oranı yüzde 65.7 olarak belirlendi.

Altınay, "1 Temmuz 2024'e kadar yüzde 25 zam sınırına uyan vatandaşlarımız, artık TÜİK'in hesapladığı rakamlara göre kira artışlarını yapacaklar. Anlaşma sağlanamayan durumlarda ise arabuluculuk süreci devreye girecek, çözüm bulunamazsa kanuni süreç başlatılacak" diye konuştu.

"Mağduriyet olmadan anlaşmaları önemli"

Kiracı ve ev sahiplerine seslenen Altınay, "Mevcut konutlarından aynı özelliklere sahip bir eve çıkanların, yeni kira tutarlarını fiyat endekslerine bakarak belirlemelerini ve anlaşarak çözüm bulmalarını tavsiye ediyoruz. Kiralık dairelerde tayinler, okul kapanmaları, yeni sezon hazırlıkları ve düğün sezonunun başlamasıyla sıkıntı yaşanıyor. Bu nedenle kiracı ve ev sahiplerinin mağdur olmadan anlaşmaları önemli" diye ekledi.

Anlaşmazlıklarda arabulucuya başvurulacak

Kiracılar ve ev sahiplerinin arabulucuya başvurmasını öneren Altınay, "Kavgayla bir yere varılamayacağını hepimiz biliyoruz. Hem kiracılar hem de ev sahipleri anlaşarak orta noktada buluşmalı. Bu süreçte husumet yerine anlayış ve işbirliği ön planda olmalı" dedi.