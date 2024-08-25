Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira gelirlerini beyan eden vatandaşlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan hatırlatmalara rağmen beyannameye ilişkin yaklaşık 700 bin kişinin tespit edildiği ve bu kişilerin cezalı işlem yapılması için ilgili vergi dairelerine bilgi verildiğini bildirdi.

Vergi adaletinin sürdürülebilirliği vurgusu

Şimşek, beyan döneminin sona ermesinin ardından kira geliri elde eden 95 bin 989 kişinin 18,3 milyar lira matrah ve 1,2 milyar lira vergi beyanında bulunduğunu açıkladı. Ayrıca beyanname ödemelerinin mükelleflerin vergi dairelerine bildirildiğini belirten Şimşek, vergi adaletinin sürdürülme açısından elde edilen kazançların doğru şekilde beyan edilmesinin önemsendiğini vurguladı.

1,5 milyon konut üzerinde denetim

GİB'in yıl başından itibaren kira gelirlerini beyan etmeyenlerini tespit etmek ve bilgilendirmek amacıyla toplu çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Şimşek, kira gelirlerinin banka hesapları üzerinden tahsilat yapılması ve ödemelerin "kira ödemesi" olarak belirtilmesi açıklamasını hatırlattı. Bu süreçte tapu ve nüfus idarelerinden alınan bilgilerle yaklaşık 1,5 milyon konut üzerinde denetimin başlatıldığını söyledi.

Kira gelirlerinin bildirimleri ve beyan edilme süreci Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasına gösterilen "Kira formülü" ile kiralanan kayıtlara ilişkin bilgilerin elektronik ortamda saklandığını bildirilebildiğini belirten Şimşek, bu form aracılığıyla 23 binden fazla kalanın bilgileri aktarıldı.

Şimşek, beyanname uygulamalarının mükelleflerinin, vergi dairelerindeki işlemler yapılmadan önce erteleme hükümlerinden yararlanarak ceza kesilmeden beyanname verebileceklerini ifade etti. Vergi kaybı ve kaçağının garantisi ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin devam gücünün çizen Bakan Şimşek, "Vergi adaletini sağlamak ve bütçe açığını en aza indirmek için mücadelemiz olacak" dedi.