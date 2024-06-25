Hazine ve Maliye Bakanlığı, hazırladığı vergi paketinin onaylanması hâlinde kiralarda elden ödemeye ceza getirilecek. Cezalı duruma düşmemek için çeşitli önlemler öneriliyor. Ayrıca 1 Temmuz itibarıyla konut kiralarına uygulanan yüzde 25 zam sınırının kaldırılması kiracıları kaygılandırıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı vergi paketinde kayıt dışı ekonomiyle mücadele gerekçesiyle kira gelirleriyle ilgili düzenleme önerdi. Buna göre kayda geçmeyen veya elden ödenen kira bedeli için asgari 7 bin 500 lira ila 20 milyon lira olmak ödenen bedelin yüzde 10’u kadar ev sahiplerine ve kiracılara ceza kesilecek. Buna karşı ne gibi önlemler alınabilir?

Ev sahibi ve kiracıların cezayla karşılaşmaması için maliyeye bildirimde bulunmak ve ödemeyi PTT üzerinden yapmak gibi yollar öneriliyor.

Kiracılar, kira ödemesini elden yaptıklarını Maliye'ye bildirerek cezadan kurtulabiliyor. Bu bildirim sayesinde, yasal olarak kiracılar ceza almaktan muaf tutuluyor. Böylece kiracılar, elden ödeme yaptıklarını beyan ederek kendilerini güvence altına alabilir.

Kiracılar, kira bedelini PTT aracılığıyla “adreste ödemeli” olarak gönderdiklerinde ise kira bedeli resmi bir kurum aracılığıyla ev sahibine ulaştırılmış olcağı ve ödeme belgesi de resmi kayıt altına alınacağı için; kiracı bu sayede kira bedelini ödediğini kanıtlayacağıdan olası cezalardan korunabilir.

Mahkeme yolu

Kiracılar, ev sahibinin banka hesabını paylaşmaması durumunda Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak kiranın yatırılacağı hesap numarasının belirlenmesini isteyebilir. Mahkeme ev sahibinin belirli bir hesap numarası vermesini zorunlu kılarak kiracıların ödemelerini yasal bir şekilde yapmalarını sağlar.

Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor

Konut kiralarına uygulanan yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz’da kaldırılacak. Bu durum kira bedellerinin daha da artmasına neden olacak. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan kiracılar için ciddi bir ekonomik yük demek.

Kiralar, piyasadaki talebe göre serbestçe belirlenebileceği için, kiracıların mevcut kira bedellerinin çok üzerinde artışlarla karşılaşması muhtemel. Özellikle sabit gelirli aileler ve düşük gelir grupları, artan kira bedelleriyle başa çıkmakta zorlanacak. Ayrıca yüksek kira bedelleri nedeniyle kiracıları borçlanma riski de bekliyor.

Yüksek kira artışları, birçok kiracının mevcut ikametgâhlarını terk etmesine yol açacak. Bu durum, özellikle büyük şehirlerde yoğun göç hareketlerine ve demografik değişimlere neden olabilir. Kiracıların iş yerlerine, okullara ve sosyal çevrelere olan uzaklıklarının artması gibi sorunlara yol açacak.