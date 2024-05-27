Kira artışına uygulanan yüzde 25 sınırının kaldırılmasıyla ilgili tartışmalar devam ederken, Gayrimenkul Uzmanı Ufuk Tetik, yeni dönemde kira piyasasında ciddi değişikliklerin yaşanabileceğine dikkat çekti. Kira sınırının kalkmasıyla birlikte, özellikle ağustos ayında en yüksek zam oranlarının görülmesi bekleniyor.

Tahliye Süreçlerine Dikkat

Uzman Tetik, kira sınırının kaldırılmasının tahliye süreçlerine de önemli etkileri olacağını belirtti. "Bir yılın sonunda bu sözleşme süresiz hale gelir ve özel durumlar hariç kiracı 10 yıl boyunca tahliye edilemez," diyerek, ev sahiplerini ve kiracıları bu konuda uyardı.

Yüzde 25 Sınırı 2 Temmuz'da Kalkıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, kira artışında yüzde 25 sınırının devam etmesine gerek olmadığını ifade etmesi, piyasalarda yeni bir dönemin habercisi oldu. 2 Temmuz 2024 itibarıyla yürürlükten kalkacak olan bu sınır, ev sahipleri ve kiracılar arasındaki davaların ana konularından biriydi. Yeni dönemde kira artışlarının nasıl seyredeceği ise büyük merak konusu.

Yüksek Kira Artışları Bekleniyor

Cumhuriyet'ten Remiz Akkök'e konuşan Ufuk Tetik, yeni kiralama işlemlerinde yüksek artışlar öngördüğünü belirtti. Mayıs ayında enflasyonun yüzde 70-75 seviyelerinde zirve yapmasının beklendiğini ifade eden Tetik, ilk kez ev kiralayacakların yüksek fiyatlarla karşılaşacağını söyledi. "Mayıs ayında yüzde 70 civarında zirve yapması beklenen enflasyonun yaz aylarında düşmesiyle birlikte kira artışlarının yüzde 60-65 aralığında olacağını tahmin ediyorum," dedi.

Ağustos Ayına Dikkat

Yüzde 25'lik kira artış sınırının kaldırılmasıyla birlikte, ağustos ayında en yüksek kira artışlarının yaşanacağı tahmin ediliyor. Bu durumun kiracılar üzerinde büyük bir mali yük yaratacağına dikkat çeken Tetik, kira artışlarının kontrolsüz bir şekilde yükselmesinin hem kiracıları hem de ev sahiplerini zor durumda bırakabileceğini ifade etti.

Tetik, ev sahiplerinin gerekçesiz tahliye yapamayacağını belirterek, "Kira sözleşmeleri genellikle bir yıllıktır. Bir yılın sonunda bu sözleşme süresiz hale gelir ve bazı özel durumlar hariç, ev sahibi kiracıyı 10 yıl boyunca tahliye edemez. Düşük kira, Türkiye'de yaygın tahliye nedenlerinden biridir. Devlet, 5 yılın sonunda kira tespit davası açarak bölgedeki emsal kira bedellerine göre kirayı güncelleme imkanı tanır, ancak bu tahliye anlamına gelmez. Bu nedenle ev sahipleri, kira sözleşmesi imzalarken kiracıdan tahliye taahhütnamesi alır. Bu taahhütname, belirli bir süre sonunda kiracının evi boşaltmasını şart koşar. Eğer böyle bir taahhütname yoksa, ev sahibi kiracıyı 10 yıl boyunca gerekçesiz tahliye edemez." ifadelerini kullandı.