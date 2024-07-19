Sözleşme üzerinde oynama suç sayılıyor

Kayseri Barosu avukatlarından Mustafa Erkulu, kira sözleşmelerinde sonradan yapılan değişikliklerin ciddi hukuki sonuçlar doğurduğunu vurguladı. Erkulu, özellikle kiracı ve mülk sahiplerinin dikkat etmesi gereken bu durumun, 'özel belgede sahtecilik' suçu olarak değerlendirildiğini söyledi.

2022 yılında yapılan düzenlemelerle, kira bedeline yapılacak artışların sınırlandırıldığını ve bu süreçte kira hukuku uyuşmazlıklarının arttığını belirten Erkulu, arabuluculuk sürecinin de başlamış olduğunu belirtti.

Yasal ve cezaî riskler

Avukat Erkulu, kira sözleşmelerinde yapılan tahrifatların 'özel belgede sahtecilik' olarak değerlendirileceğini ve bu suçun Türk Ceza Kanunu'nda 1 yıl ile 3 yıl arasında hapis cezası gerektirdiğini açıkladı. Sözleşmelerde yapılan tahrifatların yanı sıra boş senet ve tahliye taahhütnamelerinin doldurulması gibi durumların da hukuki sorumluluk doğurduğunu belirtti.

Erkulu, ayrıca bazı durumlarda kiracılar tarafından sahte sözleşmelerin idari kurumlara ibraz edilmesinin de özel belgede sahtecilik suçunu oluşturduğunu vurguladı.

Hukuki danışmanlık önerisi

Kira sözleşmelerinde değişiklik yapmayı planlayanların hukuki danışmanlık almalarını öneren Erkulu, yasal süreçlerde yanlış anlamaların ve suçlamaların önlenmesi için dikkatli olunması gerektiğini belirtti.