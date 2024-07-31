Kira sözleşmesi yapmadan önce evin durumu hakkında bilgi edinmek, olası sorunları ve tazminat taleplerini önleyebilir. Avukat Müslime Hacı, riskli yapıların tespiti ve itiraz süreçleri hakkında bilgilendirdi.

Riskli yapı tespiti ve itiraz süreci

Avukat Müslime Hacı, "Riskli yapı kavramı, ekonomik ömrünü tamamlamış veya yıkılma riski taşıyan yapıları tanımlamak için kullanılır. Bu yapıların tespiti için maliklerin veya kentsel dönüşüm daire başkanlıklarının başvurusu gereklidir," dedi. Hacı, riskli yapı tespiti sonrası itiraz yolunun açık olduğunu ve itirazın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılması gerektiğini vurguladı.

Kira sözleşmesinden önce hasar tespiti

Kiracıların kira sözleşmesi yapmadan önce evin hasar durumunu kontrol etmeleri, ileride doğabilecek tazminat taleplerinin önüne geçebilir. Avukat Hacı, özellikle deprem sonrası kirada oturacakların, kira sözleşmesi yapmadan önce hasar tespit raporu olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.