Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık 2024 enflasyon verilerine göre, kira artış oranı yüzde 58,51 olarak belirlendi. Bu oranla birlikte, 10 bin TL kira ödeyen bir kiracıya yaklaşık 5 bin 851 TL zam yapılması bekleniyor. Bu durumda kiracıların ödediği miktarda önemli artışlar yaşanacak.

İzmir halkı ise, bu artış oranına tepki gösterdi ve artan kira bedellerinin asgari ücretle ve diğer temel ihtiyaçlarla uyumsuz olduğunu belirtti.

Kira artışının İzmir'e yansıması

İzmir’de, özellikle merkez ilçelerde yaşayan kiracılar bu artıştan oldukça olumsuz etkileniyor. Birçok İzmirli, kira artışlarının yaşam standartlarını zora soktuğuna dikkat çekiyor. Eski mahallelerde bile kiraların yükselmesi, orta sınıfı ve dar gelirli vatandaşları daha da zor durumda bırakmış durumda.

İzmir’de gerçekleştirdiğimiz röportajlarda, birçok vatandaş kiraların ve temel ihtiyaçların arttığını fakat maaş artışlarının buna paralel gitmediğini savundu.