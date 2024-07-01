Yüksek enflasyon ve yaşanan ekonomik kriz nedeniyle 2022 yılından beri uygulanan kira bedelinde yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor.

12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamasına göre belirlenecek kiralarda 3 Temmuz'da açıklanacak kira artış oranının yüzde 60'lar düzeyinde olması bekleniyor.

Av. Elvan Kakıcı Şimşek göreyse kira zamları yüzde 70’leri bulacak.

Türk Borçlar Kanunu'na 8 Haziran 2022'de eklenen geçici madde ile konut kiralarına yüzde 25 kira artış zam sınırı getirildi. Ancak konut kiralarındaki yüzde 25 zam sınırı tartışma ve anlaşmazlıkla anıldı. İddiaya göre düzenleme yüzde 80-85 oranında uygulanamadı.

Konuyla ilgili bir TV programında açıklama yapmış olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulamanın belli bir süre için yapıldığını, devam etmesi yönünde bir çalışma olmadığını ifade etmişti.

Mehmet Şimşek’in kira artış sınırının uzatılmayacağını açıklaması ardından uygulama yarın (2 Temmuz) itibarıyla kaldırılacak.

"Kiracı kiralarını ödeyemeyecek hâle gelecek"

Kira zamlarının yüzde 70’leri bulacağını ve kiracıların bu rakamları nasıl ödeyeceğinin bir tartışma konusu olduğunu belirten Av. Elvan Kakıcı Şimşek şunları söylüyor:

“Artış fazla oldukça dolayısıyla kiracı kiralarını ödeyemeyecek hale gelecek. Ev sahipleri de haklı olarak yüzde 25’lik artış çok düşük olduğu için, hatta yeni artışla bile piyasanın çok altında kaldığını düşünerek sıkıntı yaşayacak. Dolayısıyla yüzde 25’lik zam sınırının kaldırılması mevcut davaları azaltmayacak.”

Endeksa’nın, temmuz ayı itibarıyla sona erecek kira zam sınırlamasının etkilerinin değerlendirildiği piyasa araştırmasına göre de iki yıllık dönemde Türkiye genelindeki kiralık evlerin değeri nominal olarak yüzde 265 arttı.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezinin verilerine göre yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 52,1, Ankara’da yüzde 73,4’, İzmir’de ise yüzde 68,3 seviyesinde.