BURCU YANAR/ÖZEL HABER

Konut piyasasında son dönemde gözler kirada yüzde 25 zam sınırına çevrildi. 2 yıl önce kira fiyatlarında fahiş artışları önlemek amacıyla başlatılan kirada yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz 2024 Pazartesi itibariyle bitiyor. Yeni bir düzenleme yapılmadığı takdirde ise nasıl bir uygulamaya gidileceği bilinmiyor.

İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün, 1 Temmuz’dan itibaren ev sahipleri ve kiracılar arasında bir savaş başlayacağını belirterek, “Bu süreç içerisinde artışlar yüzde 25 sınırında değil gerçek piyasaya göre olacak. Enflasyonun gerçekleri olarak yansıtılan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri baz alınarak TEFE/TÜFE ortalamasına göre yüzde 60-65 seviyesine fırlayacak. Mülk sahipleri şimdiden kiracılarına baskı kurmaya başladı. Bazı kiracılar bunun korkusuyla piyasada yeni kiralık daire aramaya başladı. Bu uygulama denenecek. Aynı zamanda evden çıkmayacak, zam yapmayacak kişilerde mahkeme veya arabulucu restini çekme olaylarını başlatacak. Bu tartışmalar aslında bu günden başladı. 1 Temmuz günü kiracı ve ev sahibi savaşları için aslında bir milat olacak” dedi.

Bilinmezlik var

Kira fiyatlarında artış yaşanmasına rağmen talep olduğuna da dikkat çeken Akgün, “Vatandaş evlenmek istiyor kiralık ev bakıyor, boşanmak istiyor yine kiralık ev arıyor. Kentsel dönüşümde evi yıkılanlar yine ev arıyor. Öğrenciler kiralık ev arıyor. Bununla birlikte Türkiye’de 7-8 milyon mülteci gerçeği de var. Bunların 2 buçuk milyonu da kiracı olarak oturduklarından dolayı boş ev bulmak çok zorlaştı. Zaten 3-5 yıldır kira fiyatları bu yüzden tavan yaptı. Kiralık fiyatları arttıran unsur bilinen veya bilinmeyen mültecilerin sayısıdır. Böyle olunca da bizim vatandaşımız yüksek kira bedelleriyle karşı karşıya kalıp 1 Temmuz’dan sonra da ciddi bir sıkıntı yaşamaya devam edecek. Bu tarihten sonra vatandaş en düşük 17 bin 2 lira maaş alırken nasıl 20-25 bin lira kira ödeyecek bu mümkün değil. Dağda çadır mı kuracak yoksa ‘hadi köyümüze geri dönelim’ mi diyecekler. Çok ciddi bir bilinmezlik söz konusu” ifadelerine yer verdi.

Entrikalar dönüyor

‘Türkiye’nin bir numaralı sorunu barınma’ diyen Akgün, “İnsanlar barınmak için çözüm arıyor. Bu durum kira sözleşmesi bitmemiş olanları etkilemeyecek. 5 yılı dolmadığı müddetçe hiçbir mülk sahibi kafasına göre enflasyonun üzerinde bir artış yapamaz. 5 yıl bittikten sonra çevre etkilerini baz alarak bilirkişilerle birlikte kira tespiti isteyebilirler. 10 yıldan önce de kiracı düzenli ödeme yapıyorsa tahliye edilemez. Ancak ev satılırsa yeni sahibi ihtar çeker ve 6 ay sonra dava açarak tahliye ettirebilir. Kiracı ve ev sahipleri arasında çok büyük entrikalar dönmeye devam ediyor” açıklamasında bulundu.