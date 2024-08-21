Bugün Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreni, Türkiye'nin önde gelen sıcak daldırma galvanizleme, otokorkuluk, ve solar çelik konstrüksiyon üreticilerinden biri olan Kıraç Galvaniz için gerçekleşti. Şirketin halka arz süreci, 14-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında tamamlandı ve yatırımcılardan gelen 4,5 kat talep, şirketin borsada işlem göreceği güne büyük bir ilgi olduğunu ortaya koydu.

Kıraç Galvaniz, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da “TCKRC” koduyla Katılım Endeksi'ne uygun olarak işlem görmeye başladı. Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Kıraç Galvaniz Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Kıraç ve İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül gibi önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen törende, şirketin büyüme hedefleri ve halka arzın şirket için önemi vurgulandı.

“Kıraç Galvaniz’e Borsa İstanbul ailesine hoş geldiniz” diyerek konuşmasına başlayan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Kıraç Galvaniz’in çelik işleme alanındaki yüksek kaliteli üretim anlayışıyla dikkat çektiğini belirtti. Şirketin üretim kapasitesini artırma ve ürün çeşitliliğini geliştirme hedefleri doğrultusunda halka arzın, bu süreçte büyük bir adım olduğunu ifade etti.

Kıraç Galvaniz Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Kıraç ise yaptığı konuşmada, şirketin kurumsallaşma yolunda önemli bir adım attığını vurguladı. “Uluslararası arenada adımızdan söz ettirmeyi amaçlıyoruz” diyen Kıraç, halka arzdan elde edilecek gelirin büyük bir kısmını Bozüyük'te inşa edilen yeni fabrikada değerlendireceklerini belirtti. Ayrıca, savunma sanayisine yönelik üretim hedeflerini de açıkladı.

İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül ise, halka arzların şirketlerin büyümesi ve rekabetçi olabilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. “Kıraç Galvaniz’in yaklaşık 1,1 milyar TL büyüklüğündeki halka arzına 667.309 yatırımcı katıldı” diyerek, bu ilginin sermaye piyasalarının gelişimine olan katkısını vurguladı.