Son dönemde özellikle büyük şehirlerde yaşanan kira artışları ve tahliye davaları nedeniyle birçok kiracının yeni bir eve taşınması zorunlu hale geldi. Bu durum, nakliye şirketlerinin iş hacmini önemli ölçüde artırırken, bazı günlerde günde 3 ev taşıdıklarını ifade etti.

Kozcuoğlu Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Uluç, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak son aylarda kira anlaşmazlıkları nedeniyle nakliye taleplerinde ciddi bir artış gözlemlediklerini belirtti. Uluç şunları söyledi:

"Kiracıların ev sahipleriyle yaşadığı problemler, taşınma sürecini hızlandırıyor. Biz de bu yoğun taleplere en iyi şekilde karşılık verebilmek için ekip ve araç sayımızı artırdık. Kiracıların yeni evlerine sorunsuz bir şekilde taşınmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Bazı günler, 3 evi taşıyıp yemek bile yiyemediğimiz oluyor. Sektöre can geldi diyebiliriz. İşlerimiz artıyor ancak ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan bu durum bizi de üzüyor. Keşke anlaşmaya varıp kiracılar evlerinde kalsa. Ancak ekonomik durum ve enflasyonun artması bu anlaşmazlıkları beraberinde getiriyor. Biz de bu noktada müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz."

Nakliye sektöründe istihdam arttı!

Fırat Uluç ayrıca nakliye sektöründeki bu hareketliliğin ekonomik etkilerine de değindi. "Artan taşınma talepleri, sektördeki firmaların iş hacmini ve dolayısıyla istihdamı artırdı," dedi. Bu durumun nakliye sektörüne canlılık kazandırdığını ve ekonomiye olumlu katkı sağladığını belirtti. Ancak, kiracılar için bu sürecin zorlayıcı olduğunu da unutmamak gerektiğini vurguladı. Kiracıların daha stabil ve huzurlu bir ortamda yaşayabilmeleri için kira düzenlemeleri ve anlaşmazlıkların çözümü konusunda kalıcı adımların atılması gerektiğini dile getirdi.

Ayrıca, evini taşıyacak olanlara tavsiyelerde bulunan Fırat Uluç, "Sigorta, sözleşmeli her şey dahil, tek fiyat güvencesiyle resmi kurumsal ve faturalı şirketlerle taşımanın yapılması gerektiğini" söyledi.