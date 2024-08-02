Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda, M.A. akşam saatlerinde otomobilini park ettikten sonra birden ortaya çıkan H.İ.D.'nin saldırısına uğradı. H.İ.D., M.A.'nın üzerine koşarak yüzüne kafa attı. Şaşkına dönen M.A., yere düştü ve H.İ.D. yerdeyken de ona tekme attı. M.A.'nın kıpırdamadığını ve kendinden geçtiğini gören çevredekiler, durumu fark ederek H.İ.D.'yi uzaklaştırdı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan M.A., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak durumunun ağır olması nedeniyle Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinden kaçan H.İ.D., daha sonra polis ekiplerine teslim oldu. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen H.İ.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, kira anlaşmazlıklarının ne denli ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.