Yüzde 25 kira zammı sınırının kalkmasıyla, ev sahipleri ve kiracılar yeni dönemde TÜFE'ye göre belirlenen artışlarla karşı karşıya. Ancak kira sözleşmelerinde yer alan özel maddeler ve TÜFE oranı arasındaki ilişki, dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta haline geldi.

Sözleşme mi, TÜFE mi geçerli?

Arabulucu Avukat Umut Metin, kira sözleşmesinde tarafların kendi aralarında belirledikleri zam oranının TÜFE'yi aşamaz olduğunu vurguluyor. Yani, sözleşmede yüzde 100 zam maddesi olsa bile TÜFE oranı daha düşükse, TÜFE oranı geçerli olacak.

Kiracı ve ev sahiplerine önemli uyarılar

Kira sözleşmesi yaparken TÜFE oranını göz önünde bulundurun.

Sözleşmede yer alan zam oranı TÜFE'yi aşmamalı.

Anlaşmazlık durumunda arabuluculuk yolunu deneyin.