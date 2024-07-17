Türkiye genelinde ev sahipleri ve kiracılar arasında kira artışlarıyla ilgili belirsizlikler sürerken, emlak uzmanları Ağustos ayında yapılacak kira zamlarının beklenmedik değişimlere gebe olduğunu vurguluyor.

Temmuz ayında geçerli olan yüzde 25'lik kira artış oranının TÜFE'ye göre belirlenen yüzde 65,07'lik oranla değişeceği belirtiliyor. Ancak bazı ev sahipleri, geçmiş dönemlerdeki kısıtlamaların ardından kira artışlarını hızlı bir şekilde uygulamaya çalışıyor.

Emlak uzmanı Evrim Kırmızıtaş, mevcut kira sözleşmeleri devam eden kiracıların, yüzde 65,07'lik zam oranının üzerinde artış yapılamayacağını vurguluyor. Ağustos ayında açıklanacak yeni TÜFE oranının kira zamlarını etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

Kırmızıtaş, kiracıların sözleşmelerinde belirtilen yenileme tarihlerine dikkat etmeleri gerektiğini ve bu tarihlerden sonra yapılacak kira zamlarının Ağustos ayında belirlenecek oranlarla uyumlu olması gerektiğini belirtiyor. Kiracıların yasal haklarını bilmeleri ve mobing uygulamalarına karşı direnç göstermeleri gerektiğini vurguluyor.

Özellikle büyük şehirlerde kira artışlarının öğrenci ve memurları olumsuz etkilediğini söyleyen Kırmızıtaş, bu kesimlerin özellikle uygun fiyatlı konut arayışında zorluk yaşadığını ifade ediyor. Ülke genelinde Bursa, Konya, Eskişehir ve Kayseri gibi şehirlerin daha uygun kira seçenekleri sunduğunu belirtiyor.