1 Temmuz itibarıyla konut kiralarındaki yüzde 25'lik zam sınırının kalkmasıyla kiracılar zorlu bir döneme giriyor. Son iki yıldır kira artışlarını sınırlayan yasa sona ererken, ev sahipleri yeni dönemde enflasyon oranında zam yapma hakkına sahip olacak. Ancak, bazı ev sahipleri bu oranı yetersiz bulup kiracıları altışar aylık iki ayrı kontrat yapmaya zorluyor. Bu durum, kiracılar için yılda iki kez zam anlamına geliyor.

Hukukçular uyarıyor: Haksız zammı kabul etmeyin!

Hukukçular, kira artışlarının enflasyon oranını aşamazken, bazı ev sahiplerinin haksız kazanç peşinde koştuğunu belirtiyor. Kiracıların, fahiş zam talepleri karşısında hukuki haklarını kullanabileceği vurgulanıyor.

Çifte kontrat tuzağına düşmeyin!

Ev sahiplerinin, yüzde 60'lara varan enflasyon oranından kaçmak için kiracıları altışar aylık iki kontrata zorladığı iddia ediliyor. Bu durum, kiracıların mağduriyetini artıran bir diğer unsur olarak öne çıkıyor.