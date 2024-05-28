İşte genel olarak kiracılar tarafından üzerlerine alınması gereken yaygın abonelikler...

Elektrik aboneliği

Kiracılar, genellikle kiraladıkları ev veya daire için elektrik aboneliğini kendi adlarına açarlar. Elektrik faturası doğrudan kiracıya gelir ve kiracı bu faturayı ödemekle sorumludur.

Su ve doğalgaz aboneliği

Su ve doğalgaz gibi hizmetler için de ayrı abonelikler açılması gerekebilir. Bu abonelikler, genellikle kiracı tarafından yönetilir ve faturalar kiracıya doğrudan gelir.

İnternet ve telefon aboneliği

İnternet ve telefon gibi iletişim hizmetleri için abonelik açılması da yaygındır. Kiracılar genellikle tercihlerine göre bu abonelikleri yönetirler ve faturaları öderler.

Televizyon aboneliği

Kablo TV veya uydu TV gibi televizyon hizmetleri için abonelik açılabilir. Kiracılar, bu abonelikleri kendi adlarına açarlar ve faturaları ödemekle sorumludur.

Ev sigortası

Kiracılar, kiraladıkları ev veya daire için ev sigortası yaptırabilirler. Bu sigorta, kiralanan mülkün yangın, hırsızlık gibi risklere karşı korunmasını sağlar.

Aidat ve diğer ortak giderler

Apartman veya site gibi toplu konutlarda yaşayan kiracılar, ortak alanların bakımı ve yönetimi için aidat ödemek zorunda olabilirler. Bu aidatlar, apartman veya site yönetimine ödenir.

Peki aboneliklerde dikkat edilmesi gerekenler neler?

Kiracılar, kira sözleşmesinde belirtilen şartları dikkatlice inceleyerek hangi abonelikleri üzerlerine almaları gerektiğini belirleyebilirler. Ayrıca, kiraladıkları mülkün sahibi veya ev sahibiyle iletişime geçerek hangi aboneliklerin üzerlerine alınması gerektiği konusunda bilgi alabilirler. Bu şekilde, hem kiracılar hem de ev sahipleri için daha net ve düzenli bir iletişim sağlanabilir.