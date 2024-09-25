Bursa'da kiracıya işkence eden aileye hapis cezası verildi. Ozan Uyar ve ailesi, kiracı Mehmet Ö.'ye kadın kıyafeti giydirip, işkence ederek sosyal medyada paylaştıkları görüntüler nedeniyle cezalandırıldı.

Bursa’da yaşanan olayda, kiracısına işkence yaparak sosyal medyada paylaşan aile üyelerine hapis cezası verildi. Yargılama sonucunda Ozan Uyar 6 yıl 6 ay, babası ve eşi ise 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kiracı Mehmet Ö.'ye yapılan işkence, toplumu derinden sarstı.

Kiracıya işkence ve sosyal medyada paylaşım

Olay, Mehmet Ö.'nün Ozan Uyar'dan 4 bin lira karşılığında evin bir odasını kiralamasıyla başladı. Mehmet Ö., misafirlerden rahatsız olunca evden ayrılmak istedi ve parasını geri istedi. Parası olmadığı gerekçesiyle cep telefonunu veren Uyar, 10 gün sonra "helalleşmek" bahanesiyle Mehmet Ö.'yü tekrar eve çağırdı. Bu buluşma işkenceye dönüştü. Uyar, arkadaşlarıyla birlikte Mehmet Ö.'yü ellerini bağlayarak demir çubuk ve sopalarla dövdü. Babası Osman Uyar da işkenceye dahil oldu. Daha sonra Uyar’ın eşi, Mehmet Ö.'ye kadın iç çamaşırları giydirip, müzik eşliğinde zorla dans ettirdi ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Korkunç işkencenin ardından yargılama başladı

Mehmet Ö., V.K.’nin eşinin yardımıyla kurtarıldıktan sonra polis tarafından olaya el konuldu. Gözaltına alınan beş şüpheliden Ozan Uyar, V.K. ve S.S. tutuklanırken, diğer iki şüpheli serbest bırakıldı. Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada sanıklar, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Silah ile birden fazla kişiyle birlikte konutta gece vakti yağma" suçlarından yargılandı.

Mahkemede suçlamalar ve savunmalar

Mahkemede ifade veren Mehmet Ö., yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı: “Evde üç gün kaldıktan sonra, sürekli gelen misafirlerden rahatsız olup evden ayrılmak istedim. Ozan Uyar bana cep telefonunu verdi. Ancak 10 gün sonra beni eve çağırıp ellerimi bağlayarak dövdü. Babası ve iki arkadaşı da işkenceye katıldı. Kadın iç çamaşırlarını giydirip zorla dans ettirdiler ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaştılar.”

Sanıklardan Ozan Uyar, suçlamaları reddederek, "Müşteki telefonumu çaldı, bana ve aileme hakaret etti. Sadece dövdüm" şeklinde savunma yaptı. Eşi Mine Uyar ise olayla bir ilgisinin olmadığını belirtti. Osman Uyar ve V.K. de suçlamaları kabul etmedi.

Aileye hapis cezası

Mahkeme sonunda Ozan Uyar'a toplam 6 yıl 6 ay, babası Osman Uyar ve eşi Mine Uyar'a ise 5'er yıl hapis cezası verildi. Diğer sanıklar ise beraat etti.