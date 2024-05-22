Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarıyla yeni dönemin ayrıntıları da netleşmeye başladı. Peki, 2 Temmuz itibarıyla kirada hangi değişiklikler yaşanacak, ev sahipleri ve kiracıları neler bekliyor?

Zam sınırı kalkıyor, ama hemen zam yok!

Kira zam sınırının kalkması, ev sahiplerinin hemen zam yapabileceği anlamına gelmiyor. Yasal düzenlemeye göre kira zammı yılda bir kez ve sözleşme yenileme döneminde yapılabiliyor. Yani, sözleşmesi Ocak ayında yenilenecek bir kiracı, zam için Ocak 2025'i beklemek zorunda.

Yeni zam oranı ne olacak?

Zam sınırının kalkmasıyla birlikte kira artışları TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirlenecek. Bu oran, şu an yüzde 59,64 seviyesinde. Ancak Temmuz ayında açıklanacak güncel TÜFE rakamları da dikkate alınacak.

1 temmuz kritik tarih!

1 Temmuz'da sözleşmesi yenilenecek kiracılar bir yıl daha yüzde 25 zamlı kira ödemeye devam edecek. Ancak 2 Temmuz ve sonrasında sözleşmesi yenilenecek kiracılar için zam oranı TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanacak.

Dava süreci devam edenler ne yapmalı?

Kira tespit davaları devam eden kiracılar da güncel yasal zam oranına uymak zorunda. Mahkeme kararları da yeni kira döneminde TÜFE'nin 12 aylık ortalamasını dikkate alarak verilecek.

Tahliye koşulları değişmiyor!

Kira zam sınırının kalkması, ev sahiplerine otomatik tahliye hakkı vermiyor. Tahliye için Borçlar Kanunu'nda belirtilen haklı sebeplerin bulunması gerekiyor.

Ev sahibi yasal oranı az bulursa ne yapabilir?

Kira bedellerinin güncel değerin altında kaldığını düşünen ev sahipleri için hukuki yollar mevcut. Ancak bu süreçlerin uzun ve karmaşık olabileceği unutulmamalı.