Tarım ve Orman Bakanlığı, verimsiz kalan tarım arazilerini üretime kazandırmak amacıyla önemli bir düzenleme yaptı. İki yıl boyunca işlenmeyen tarım arazilerinin kiralanmasıyla ilgili yönetmelik yürürlüğe girdi. Kiralama süreci ve başvuru şartları hakkında tüm detaylar belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, iki yıl boyunca ekilmeyen tarım arazilerini kiraya verme kararı aldı. Bu araziler, sadece tarımsal amaçlarla kullanılacak ve kiralayanların arazi vasfını değiştirmesi yasaklanacak. Kiralamalar, bakanlık tarafından sezonluk olarak gerçekleştirilecek ve arazilerin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amaçlanıyor.

Arazi Tespit Komisyonu kurulacak

Kiraya verilecek arazilerin tespiti, il veya ilçe müdürlükleri bünyesinde kurulacak Arazi Tespit Komisyonları tarafından yapılacak. Komisyonlar, ekonomik bütünlüğü sağlayan parseller ve ekonomik tarımsal üretim yapılabilecek arazileri belirleyecek. Bu süreçte, arazilerin tarımsal üretim için uygun olup olmadığı dikkatle değerlendirilecek.

İlk kiralama 2025'te

İşlenmeyen tarım arazilerinin tespiti 2024 ve 2025 üretim yıllarında yapılacak. İlk kiralamaların 2025 yılının son çeyreğinde başlaması bekleniyor. Bu tarihten itibaren kiralama işlemleri hız kazanacak ve araziler, tarımsal üretim için uygun adaylara verilecek.

Başvuruda öncelik şartları

Tarım arazisi kiralamak isteyenler, tarım arazisi kiralama talep formunu eksiksiz doldurarak il müdürlüklerine başvuracaklar. Kiralamada öncelik, araziye yakın ikamet edenlere ve meslek odaları ile sivil toplum kuruluşlarına verilecek. Bu öncelik, yerel üreticilerin ve ilgili grupların tarımsal üretime katkıda bulunmalarını destekleyecek.

Destek ödemeleri ve kira

Kiralanan araziler, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın belirlediği kayıt sistemlerine kaydedilecek ve kiracılar tarımsal destek ödemelerinden yararlanabilecekler. Arazi maliklerine ulaşılamaması durumunda, kira bedelleri kamu bankasında üçer aylık vadeli hesaplarda tutulacak. Ayrıca, kiracıların yönetmeliğe uygun kullanmaması halinde, sonraki yıllarda kiralama teklifinde bulunma hakları saklı kalacak.