İki yıl boyunca kira sözleşmesi yenilemelerinde uygulanan yüzde 25 zam sınırı sona erdi. Artık kira artışları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) hesapladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranına göre yapılacak. Bu değişiklik, kiracı ve ev sahipleri arasındaki ilişkileri yeniden şekillendirecek.

Konut kiralarında TÜFE'ye endeksli artış

Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, konut kiralarında yeni dönemde TÜİK'in hesapladığı TÜFE oranına göre kira artışları yapılacağını belirtti. Altınay, "1 Temmuz 2024 itibariyle yüzde 25'lik artış sınırının kaldırılmasıyla birlikte kira artışları artık yıllık TÜFE oranını geçemeyecek. Bu oran şu anda yüzde 65.7 olarak belirlenmiş durumda" dedi.

Anlaşmazlık durumunda arabuluculuk süreci

Altınay, kira artışında anlaşmazlık yaşayan kiracı ve ev sahiplerinin arabuluculuk sürecine başvurabileceğini, çözüm bulunamazsa kanuni süreç başlatılacağını ifade etti. “Kiracı ve ev sahiplerinin mağdur olmadan anlaşarak ortak nokta bulmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Kiracılar ve ev sahiplerine tavsiyeler

Sedat Altınay, kiracı ve ev sahiplerine, mevcut piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak anlaşmalarını tavsiye etti. Altınay, "Kiralık dairelerde yaşanan sıkıntılar, tayinler, okulların kapanması, yeni sezon hazırlıkları ve düğün sezonunun başlaması gibi faktörlerden kaynaklanıyor. Bu nedenle her iki tarafın da mağdur olmadan anlaşarak çözüm bulmalarını öneriyoruz" şeklinde konuştu.