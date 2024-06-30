Kira artışında yüzde 25'lik sınır 1 Temmuz itibarıyla sona eriyor. Son iki yıldır kira kontratı yenileme dönemlerinde uygulanan bu sınır, yerini TÜFE oranına bırakacak. Yeni düzenlemeyle birlikte, kira artış oranı TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirlenecek.

Temmuzda kira zammı ne kadar olacak?

Temmuz ayının kira artış oranı, haziran enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşecek. TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklayacak. Bu veriler, ev sahipleri ve kiracılar için zam oranını belirlemede temel alınacak.

Haziranda kira zam tavanı ne kadardı?

Haziran ayında kira zam tavanı, mayıs enflasyonu ile belirlendi. Mayıs ayında 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 62,51 olarak açıklandı. Buna göre, iş yeri sahipleri yüzde 62,51 oranında zam yapabildi. Ancak, konut kiralarında halen yüzde 25 sınırı uygulandığından bu oran konut kiracıları için geçerli olmadı.

Yeni düzenlemeyle birlikte, kira artışlarında TÜFE oranı belirleyici olacak. Ev sahipleri, zam dönemlerinde TÜFE'nin 12 aylık ortalamasını aşamayacak.