Hazine ve Maliye Bakanlığı, mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağı yönündeki iddialara ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakanlık, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, kira stopajına yönelik herhangi bir düzenlemenin gündemde olmadığını duyurdu.

“İddialar gerçeği yansıtmamaktadır”

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan haberlerin asılsız olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün bazı basın yayın organlarında, mesken kiralarından yüzde 20 oranında stopaj kesintisi yapılacağına ilişkin çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Gündemimizde kira stopajına yönelik herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.”

Kira stopajı nedir?

Stopaj, kiracının kira ödemesi üzerinden belirli bir oranda vergi kesip devlete aktarması anlamına gelir.

Mevcut uygulamada, iş yeri kiralarında kiracılar tarafından stopaj ödenmektedir.

Ancak konut kiralarında böyle bir yükümlülük bulunmamaktadır.

Uzmanlardan değerlendirme

Ekonomi uzmanları, Bakanlığın açıklamasıyla birlikte mesken kiralarında stopaj kesintisi yapılmayacağı bilgisinin netleştiğini belirtiyor.

Uygulamanın hayata geçirilmesi durumunda hem ev sahipleri hem kiracılar açısından vergi yükü değişebilirdi, ancak Bakanlık bu yönde bir hazırlık olmadığını vurguladı.