Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması, kiralık araçlara olan talebi de beraberinde getirdi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye genelinde bayram tatilleri, kısa dönem araç kiralama sektöründe büyük bir hareketliliğe sahne oluyor. Sektör temsilcilerinden Yiğit Aras, 2023 yılına göre yüzde 40 büyüyen kısa dönem araç kiralama sektöründe, Kurban Bayramı öncesi doluluk oranının yüzde 90’ları geçtiğini söyledi.

2023 Kurban Bayramı dönemine kıyasla, araç filolarında yüzde 50 oranında büyüme gerçekleştiğini ifade eden Aras, "Bu artışa rağmen doluluk oranlarımızı yüzde 90-93 ortalamasında tutmayı başardık. Bu yıl da bayrama günler kala bazı şubelerimiz tamamen doldu. Yurtdışından gelen tatilciler de kiralık araçlara yoğun talep gösterdi. Sixt Türkiye’nin bayram dönemindeki pazar payının yüzde 10’dan fazla olacağını öngörüyoruz" dedi.

İstanbul ve Marmara Bölgesinin talep gelen en yoğun bölgeler olduğuna dikkat çeken Yiğit Aras, Akdeniz ve Ege'nin normal yaz yoğunluğuna ulaştığını belirterek, gözlemlerin müşterilerin İstanbul’dan araç alıp tatil yörelerine gittikleri yönünde olduğunu belirtti.

“KİRALAMA SÜRESİ ORTALAMA 6 GÜN”

Kiralama süreleri kış aylarında ortalama 4 gün, yaz aylarında ise 6 gün olarak değiştiğini de belirten Aras, “Araç kiralama fiyatlarındaki artışında etkisiyle tüketiciler ekonomik grup araçlara yöneliyor. Özellikle B ve B+ segment araçlar yoğun talep görüyor. Otomatik vites ve benzinli araçlara olan ilgi arttı. Elektrikli araçlar ise hala düşük talep görmekte ve sektör genelinde yüzde 1'in altında bir orana sahip” diye konuştu.