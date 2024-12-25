Yeni yıl için belirlenen 2025 asgari ücretinin 22 bin 104 lira olması, emlak piyasasında kiralık ev fiyatlarının artacağına dair endişeleri de beraberinde getirdi. Ev sahiplerinin, maaş artışları sonrası fiyatlarını yeniden belirlemeye başlaması, kiralık ev arayışındaki vatandaşları zor durumda bırakıyor.

2025 yılı için belirlenen asgari ücretin yüzde 30 oranında artışı, özellikle kiralık ev piyasasında fiyat dalgalanmalarına yol açtı. Emlak sektöründen gelen bilgilere göre, bazı ev sahipleri, mevcut kiralık ev ilanlarını sitelerden kaldırarak, yeni fiyatlarla ilan vermeyi planlıyor. Asgari ücretin artışı, ev sahiplerinin kiralarını yüksek tutarlarda yeniden belirlemelerine zemin hazırlarken, bu durum kiracıları olumsuz etkiliyor.

Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde kiralık ev fiyatları hızla artarken, ev sahiplerinin maaş artışlarını fırsat bilerek fiyatları yeniden yükseltmesi bekleniyor. İstanbul Beylikdüzü'nde bir emlakçı, kira bedeli 17 bin lira olan 1+1 daireye, yeni ilanla 25-26 bin TL talep etmeyi planladıklarını ifade etti.

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışlarına karşı denetimlerini sıklaştırmış olsa da kiralık ve satılık konut fiyatlarındaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Emlak sektörü temsilcilerine göre, fiyat artışlarının önüne geçmekte zorluk yaşanıyor çünkü ilanlar kaldırılıp yeni fiyatlarla yeniden sisteme ekleniyor.

Özellikle kira artışı konusunda uygulanan yüzde 25'lik zam sınırının kalkmasıyla birlikte, fiyatların daha da yükselmesi bekleniyor. Bu gelişme, kiracılar için daha fazla zorluk yaratırken, sektördeki bazı uzmanlar, fiyat denetimlerinin daha etkili bir şekilde yapılması gerektiğini vurguluyor.

Kiralık ev arayışında zorluklar

Kiralık ev arayan vatandaşlar, hem yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalıyor hem de ilanların hızla silinmesi nedeniyle daha önceki fiyatlarla ev bulma şansını kaybediyorlar. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde, konut piyasasında yaşanan bu belirsizlikler, vatandaşları başka çözüm yollarına yönlendirebilir.