Asgari ücret ve emekli aylığı zamlarının gündemde olduğu şu günlerde, kira fiyatlarındaki düşüş yerini fırsatçılığa bırakıyor. Ev sahiplerinin ilanlarını geri çekerek yüksek fiyatlarla yeniden piyasaya çıkmayı planladığı iddiaları, kamuoyunda büyük tepki topluyor.

Emlak sektöründe yaşanan son gelişmeler, dikkatleri kiralık ev ilanlarındaki hareketliliğe çevirdi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, asgari ücret ve emekli aylığı zamlarının yaklaşmasıyla, birçok ev sahibi mevcut ilanlarını geri çekmeye başladı.

İstanbul’da emlak danışmanlığı yapan Mehmet Ali Narin, bu durumun her yıl tekrarlandığını belirterek, "Maaş zamları sonrası fiyatların yükselmesi kaçınılmaz oluyor. Ev sahipleri ilanlarını geri çekip daha yüksek fiyatlardan yeniden yayımlıyor," dedi.

İlan sayılarında düşüş: Fırsatçılık alarmı

Kiralık ev ilanlarının sayısı, son bir ayda 300 binden 200 binlere kadar geriledi. Uzmanlar, yılbaşında maaş zamları açıklandıktan sonra ilanların yeniden artacağını ancak bu kez daha yüksek fiyatlarla karşılaşılacağını ifade ediyor. Beylikdüzü’nde geçtiğimiz hafta 17 bin TL’den ilan edilen bir dairenin, zam beklentisiyle 25-26 bin liradan ilana çıkacağı öngörülüyor.

Ticaret Bakanlığı, fırsatçı ev sahiplerine karşı sıkı denetim başlattı. Son açıklamaya göre, ilan fiyatlarında fahiş artış yapan 117 emlak işletmesine toplamda 11 milyon 700 bin TL idari para cezası kesildi. Bakanlık yetkilileri, kredi faiz oranlarındaki düşüşle artan fiyat oyunlarını engellemek için ilan platformlarını yakından takip ettiklerini duyurdu.

Kiracılar zor durumda: Zamlar ne getirecek?

Yüzde 25 kira artış sınırının kaldırılmasının ardından, kiracıların üzerindeki yük giderek artıyor. Hem maaş zamlarını bahane ederek yapılan fiyat artışları hem de ev sahiplerinin fırsatçılığı, piyasanın daha da dengesizleşmesine yol açıyor. Uzmanlar, bu tür uygulamaların hem kiracıları hem de emlak piyasasını olumsuz etkilediğini vurguluyor.