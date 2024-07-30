Haber Ekspres Gazetesi'nden Turgay Kılıç'ın haberine göre, Ege'nin incisi İzmir'de karavan sayısı her geçen gün artış gösteriyor. Otopark ve park alanlarında sayıları artan karavanlar, bölge sakinlerinin şikayetleriyle karşı karşıya getiriyor. Kirasını ödeyemeyen aileler veya bekarlar, depremin de verdiği korkuyla ilk tercih olarak karavan hayatını seçiyor. Bostanlı'da bir park alanında karavanını park eden 60 yaşındaki bir İzmirli vatandaş, "Ben bu ülkede deniz ürünlerinin ihracatını yaptım, ülkeye sıcak paranın gelmesi için çabaladım. Bugün ise karavanda yaşamak zorunda kalıyorum. Çünkü evim yok, var olan evimi de satmak zorunda kaldım ve bir karavan aldım. Şimdi doğduğum ve büyüdüğüm Bostanlı'da emekliliğimle bir ev kiralayamadığım için mecburen karavanımda yaşıyorum. Ve ben asla Bostanlı'dan ayrılmak istemiyorum, burası benim doğduğum, 60 yaşıma geldiğim yerdir" dedi.

Karavana iten sebepler

Bostanlı'nın yanı sıra Bornova Aşık Veysel Parkı, İnciralt, Foça, Çeşme ve diğer turistik yerlerde de yine karavanlarla karşılaşmak mümkün. Bölgedeki sakinler ise karavan sayılarının git gide artması ve alışveriş yapmak isterken araçlarını park edecek yer bulamasından şikayetçi. Son zamanlarda ekonomik sebeplerden ötürü karavanda yaşamak isteyen aileler ve bekârlar, aylık gelir ve gideri dengeleyemediği için bu yaşamı tercih ettiklerinin altını çiziyor. Ailesi şehir dışında yaşayan ve çocuklarını da yanına almak isteyen başka bir karavan sahibi, "Çocuklarımı yanıma almak isterim, ama başka karavanım yok. Çevre sakinlerinin rahatsız olduğunu da biliyorum ama başka çarem kalmadı. Ben 15 bin liraya bir ev kiralayacak güçte değilim. Faturalar, diğer masrafları da ekleyince aylık giderim 20 bin lirayı buluyor. Ben bu yükün altından nasıl kalkarım?" ifadelerini kullandı.

'Korkular içinde yaşıyoruz'

İnciraltı'nda karavan sayıları her geçen gün artıyor. Karavan sahiplerinin yanı sıra karavan kiralayan gündelikçilerin de ilk uğrak yeri kıyı bölgeleri oluyor. İnciraltı'nda sayıları düşse de karavan istilası sürüyor. Karavan sahipleri, bölgede kendileri için yaptırılmayı bekledikleri 'Karavan alanı'nı sabırsızlıkla beklediklerini ifade ediyor. Karavan sayılarının artmasındaki nedenleri sıralayan karavan sahibi, "Büyük korkular içinde yaşıyoruz. İzmir'de 2020 Ekim ayında bir deprem oldu 117 kişi hayatını kaybetti. Araya pandemi girdi, 6 Şubat depremi ve şimdi de ekonomik sorunlar da boğazımızı sıkınca karavana yüklendi herkes. Ben de bu durumdan dolayı karavan alıp ekonomik şartlara karşı bu yolu seçtim" dedi.

Karavan parkına son çözüm

İzBB, İnciraltı'nda sık sık yaşanan karavan park sorununa kalıcı bir çözüm getirdi.İnciraltı Terminal içinde oluşturulan tekne ve karavan parkı, hizmete girmek için gün sayarken karavan sahipleri de projenin hayata geçmesini bekliyor. İnciraltı ve Karşıyaka'da toplam 453 karavan tahliye edildi ve yeni karavan park alanları da hizmete girecek. İzBB Fen İşleri Daire Başkalığı Ulaşım Projeleri Şube Müdürlüğünce hazırlanan proje, İZELMAN A.Ş. tarafından işletilecek park alanına 64 tekne ve 93 karavan kapasiteli bir alan inşa edileceği bildirildi.

7 ilçede 524 araçlık karavan

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB), geçen yıl başlattığı bir projeyle 7 ilçede 524 araçlık karavan parkı ve kamp alanları inşası için harekete geçmişti. Karavanların ücretsiz otopark ve diğer park alanlarına konuçlanmasıyla doğan park sorununu çözmek için de güvenli ve konforlu alanlar inşa etmesi karavan sahiplerinin yüzünü güldürdü. İzBB mülkiyeti altında Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan proje, konaklamaya uygun, doğayla bütünleşik park alanları kent içinde ve turistik yerlerde belirlendi. Kenti içinde 5 ayrı yerde 389 araç kapasiteli karavan otoparkı, turizm bölgelerinde ise 135 araç kapasiteli karavan kampin alanıyla birlikte 7 ilçede toplam 524 araçlık karavan ve kamp alanı kazandıracak.

Kent içinde karavan yaşamı

Kent merkezinde bazı alanlarda karavan alanları inşası Bornova'da Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda 83 araçlık, Bayraklı Yüzbaşı İbrahımHakkı Caddesi üzerindeki otopark alanında 34 araçlık, Balçova Olimpiyat Evleri'nde 60 araçlık, Halkapınar'da 60 araçlık, Karşıyaka Selçuk Yaşar Spor Tesisleri yanında (Çiğli Eshot Garajı) 122 araçlık, Menemen ulucak'ta 30 araçlık karavan park alanı yapılacak.

Turizm bölgesine karavan alanı

Karavan alanları, kent içi ve diğer alanlarla sınırlı kalmıyor. Ulaşım Daire Başkanlığı tarafınca hazırlanan proje, turizm alanlarını da kapsıyor. Bu alanlar arasında Tetusa Alaçatı'da 35 araçlık, Çandarlı'da Eurovelo bisiklet rotası üerinde yer alan turistik tesiste 100 araçlık karavan kamp alanını belirledi. Güzelbahçe ve Özdere için ise panlama çalışmalarını sürdürüldüğü bildirildi.