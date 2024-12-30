İzmir’in Kiraz ilçesinde yer alan Kiraz Devlet Hastanesi, çevre ilçelerden gelen vatandaşlar için önemli bir sağlık hizmeti sunuyor. İzmir şehir merkezinden ve çevre ilçelerden özel araçla veya toplu taşıma araçlarıyla rahatlıkla ulaşılabiliyor. Eğer Kiraz Devlet Hastanesi’ne nasıl ulaşacağınızı merak ediyorsanız, bu haberde yol tarifleri ve iletişim bilgilerine dair tüm detayları bulabilirsiniz. Kiraz Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir? İşte detaylar…

Kiraz Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir?

Kiraz Devlet Hastanesi batıda Ödemiş ile Doğu yönünde Manisa-Alaşehir ile komşudur. Ödemiş’e 27 kilometre, Alaşehir’e ise 65 kilometre mesafede bulunmaktadır. İzmir-Kiraz yolu 140 kilometredir ve kendi aracınız ile yaklaşık 2 veya 2.5 saat kadar sürmektedir.

Kiraz Devlet Hastanesi Karayolu Ulaşım:

Kiraz Devlet Hastanesi’ne çevre ilçelerden gelmek isteyen vatandaşlar özel araç veya garaj taksisi ile ulaşım sağlayabilirler. Toplu taşıma araçları İzmir Büyükşehir Belediyesi kapsamında İZTAŞIT araçları ile sağlanmaktadır.

KURUM: KİRAZ DEVLET HASTANESİ

ADRES: Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı Kubilay Sokak No: 9 Kiraz/İzmir

SABİT TELEFON: +90 (232) 572 30 23

ELEKTRONİK POSTA: [email protected]

WEB: http://kirazdh.saglik.gov.tr