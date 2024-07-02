Kemalpaşa Belediye Meclisi'nde yapılan toplantıda, 51. Kiraz Festivali için harcanan 1 milyon 870 bin TL'nin bağışçılardan alınan desteklerle birlikte kullanıldığı doğrulandı. Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, basına sitem ederek, haberlerin muhatabına danışılmadan yapıldığını belirtti.

Kemalpaşa Belediye Meclisi'nde gündeme gelen son toplantıda, 51. Kiraz Festivali için ayrılan bütçe ve kullanımı tartışıldı. Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, festival için harcanan 1 milyon 870 bin TL'nin bir kısmının bağışçılardan sağlandığını açıklarken, basına yönelik eleştirilerde bulundu.

Kemalpaşa Belediye Meclisi'nde yapılan oturumda, Başkan Mehmet Türkmen tarafından festival için ayrılan 1 milyon 870 bin TL'nin detayları ortaya kondu. Türkmen, bu miktarın bir kısmının belediyeye yapılan bağışlarla desteklendiğini belirtti. Festival kapsamında sanatçı giderleri ve organizasyon masraflarının bu bütçeden karşılandığı vurgulandı.

Başkan Türkmen basına sitem etti

Başkan Türkmen, meclis toplantısında basının habercilik anlayışını eleştirerek, muhatabına danışılmadan yapılan haberlerin doğruluğunu sorguladı. Özellikle seçim sonrası dönemde medyanın belediyenin faaliyetleri hakkında yanlış veya eksik bilgiler içeren haberler yaptığını dile getirdi. Türkmen, "Biz her işimizi şeffaf şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ancak bazı haberlerde gerçeğin yansıtılmadığını görüyoruz. Bu durum kamuoyunu yanıltabilir" şeklinde konuştu.

Başkan Türkmen, toplantıda bir ilçe belediyesinin aylık olarak basına 195 bin lira ödeme yaptığını hatırlatarak, Kemalpaşa Belediyesi'nin bu tarz ödemeleri kabul etmediğini ve bu alışkanlıkların değişeceğini belirtti. Türkmen, "Biz belediye olarak her türlü harcamamızı kamuoyuna açıklıyoruz ve herkesin denetimine açığız. Ancak basın tarafından yapılan haberlerde bazı yanlış anlaşılmalar ve eksiklikler olabiliyor" dedi.