Renkli etkinlik, çeşitli eğlenceli aktiviteler ve kültürel etkinliklerle dolu bir program sunacak. Müzikseverler için unutulmaz anlar yaşatacak etkinlikte, Ceyhun Şişmanoğlu, Selda Kesgi Dinç ve Fulya Atıl sahne alarak katılımcılara keyifli anlar yaşatacak. Konserlerin ardından, En Güzel Kiraz Yarışması’nın ödül töreni düzenlenecek ve jüri tarafından belirlenen en güzel kirazlar ödüllendirilecek.

Festivalde ayrıca İzmir Turizm Folklor Derneği Çamdibi Halk Oyunları Topluluğu, geleneksel halk oyunları gösterisi sergileyecek. Bu gösteri, izleyenlere Ege Bölgesi'nin zengin kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı sunacak. Ayrıca çocuklar için özel alanlar kurulacak. Oyun alanlarında pamuk şeker, popcorn, yüz boyama, sosis balon, palyaçolar, canlı heykel ve şişme oyuncaklar gibi pek çok eğlenceli aktivite yer alacak.

Bu yılki Kiraz Festivali, Beşyol Köyü’nün yerel halkını ve çevre ilçelerden gelen ziyaretçileri bir araya getirerek, kültürel paylaşımı ve sosyal etkileşimi artıracak."