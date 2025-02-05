İzmir'in önemli bölgelerinden biri olan Kiraz ilçesi, afetlere karşı hazırlıklarını güçlendirmeye devam ediyor. İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından belirlenen deprem toplanma alanları, ilçedeki mahalleler için kritik bir güvenlik ağı oluşturuyor. Bu alanlar, hem afet anında hem de sonrasında vatandaşların güvenliğini sağlayacak şekilde tasarlanmış ve çeşitli özelliklere sahip.

Kiraz ilçesinde yer alan toplam 26 mahallede, her biri farklı kullanım amaçlarına hizmet eden deprem toplanma alanları belirlenmiştir. Bu alanlar, genellikle okul bahçeleri ve belediye arazilerinden oluşmaktadır.

İşte Kiraz ilçesindeki bazı mahallelerdeki toplanma alanları:

Ahmetler Mahallesi Alan: Ahmetler İlkokul Bahçesi, Ahmetler Sokak

Alan Türü: Okul Alanı (131 Ada, 2 Parsel) Akpınar Mahallesi Alan: Akpınar İlkokul Bahçesi, Akpınar Sokak

Alan Türü: Belediye Arazisi (206 Ada, 1 Parsel) Altınoluk Mahallesi Alan: Altınoluk İlkokul Bahçesi, Altınoluk Sokak

Alan Türü: Okul Alanı (254 Ada, 4 Parsel) Arkacılar Mahallesi Alan: Arkacılar İlkokul Bahçesi, Arkacılar Sokak

Alan Türü: Okul Alanı (0 Ada, 375 Parsel) Avunduruk Mahallesi Alan: Avunduruk İlkokul Bahçesi, Avunduruk Sokak

Alan Türü: Okul Alanı (116 Ada, 44 Parsel) Aydoğdu Mahallesi Alan: Aydoğdu İlkokul Bahçesi, Aydoğdu Sokak

Alan Türü: Okul Alanı (0 Ada, 263 Parsel) Bahçearası Mahallesi Alan: Bahçearası Bahçeli Kümeevler İlkokul Bahçesi, Bahçeli Sokak

Alan Türü: Okul Alanı (226 Ada, 25 Parsel)

Bu toplanma alanları, sadece deprem anında güvenli bir buluşma noktası değil, aynı zamanda afet sonrası hizmetlerin sağlanacağı alanlar olarak da önemli bir işlev taşır. Kiraz’daki mahallelere ait okulların geniş alanlara sahip olması ve kolay erişilebilir olmaları, bu alanların tercih edilmesinde etkili olmuştur.

Bunlara dikkat edin:

AFAD’ın resmi web sitesi veya AFAD Mobil Uygulaması üzerinden, ikamet ettiğiniz adrese en yakın toplanma alanlarını öğrenin ve kaydedin. Afet anında hızlıca güvenli bir alana ulaşabilmek için bu bilgiyi önceden edinmek çok önemlidir.

Afet sonrası aile bireylerinizle nerede buluşacağınızı belirlemek, herkesin güvende olduğunu bilmeniz açısından kritik bir adımdır. Aile üyelerinizin telefonlarının çalışmaması durumunda belirlediğiniz toplanma noktasına yönelerek birbirinizle iletişim kurabilirsiniz.

Toplanma alanları genellikle mavi-beyaz tabelalarla işaretlenir. Bu işaretler, güvenli alanlara yönlendiren önemli rehberlerdir. Çevrenizdeki bu tür işaretleri dikkatlice kontrol ederek afet anında doğru yönü bulabilirsiniz.