Türkiye'nin kiraz üretimindeki dünya liderliği sürerken, Aydın'da çiftçiler bu yıl için umut dolu. Erkenci kiraz hasadı başladı ve rekolte beklentisi 120 bin ton olarak açıklandı. Ayrıca, bu üretimin 300 milyon dolarlık ihracat geliri getireceği öngörülüyor. Aydın dağlarının verimli yaylalarında yapılan kiraz üretimi, bu yıl çiftçilerin yüzünü güldürmeye aday.

Erkenci kirazların hasadı başlamışken, iç piyasada tüketilen ürünlerin toptan kilo fiyatları 50-60 TL arasında değişiyor. İhracata gönderilen kirazlar ise 100-200 TL aralığında alıcı buluyor. Üreticiler, son yılların en iyi sezonlarından birine gireceklerini düşünüyor.

Aydın'da kiraz üreticisi Ahmet Nuri Demir, sezonun bu yıl yaklaşık 10 gün geç başladığını ancak ürün kalitesinin ve fiyatların oldukça tatmin edici olduğunu belirtti. Demir, "İhracata giden kirazların fiyatı 150-200 TL arasında alınıp satılıyor. 10 gün sonra 80-100 TL’ye düşer. Biz kirazı 80-100 TL’ye satarsak bile bizim yüzümüz güler," dedi.

Bu yılki yüksek fiyatların nedeninin, geç başlayan sezonla birlikte gelen yüksek talep olduğunu belirten üreticiler, kaliteli kirazların yurt dışında da büyük ilgi gördüğünü vurguluyor.