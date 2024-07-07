Bu kapsamda, Kirazlı Mahallesi’ne yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırmak için çalışmalara başlandı.

Otomatik Sulama ve Aydınlatma Sistemleri Tamamlandı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda, mahalle meydanında bulunan bin 500 metrekarelik alanın otomatik sulama ve aydınlatma altyapıları tamamlandı. Bu sayede, alanın bakımı daha kolay ve verimli hale gelecek.

Peyzaj Tasarımı ve Bitki Dikimi Devam Ediyor

Ekipler, peyzaj tasarımına başlayarak bitki dikimi ve çimlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Alanın yeşil dokusunu zenginleştirmek amacıyla çeşitli bitkiler ve çimler ekiliyor. Bu çalışmalar, mahalle sakinlerine daha estetik ve dinlendirici bir ortam sunmayı hedefliyor.

Etkinlik ve Organizasyon Alanı Kurulacak

Peyzaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından, alana kurulacak sahne ve giriş paneli ile bir etkinlik ve organizasyon alanı oluşturulacak. Bu alan, Kirazlı Mahallesi sakinlerinin sosyal etkinlikler düzenleyebileceği, konserler ve topluluk etkinlikleri gerçekleştirebileceği bir mekan haline gelecek.