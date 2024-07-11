Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir vatandaşın çiftliğinden çalınan karavan, Uzunköprü Jandarma Asayiş Şube Müdürlüğü (JASAT) Dedektifleri'nin titiz çalışmaları sonucu bulundu. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Uzunköprü ilçesi Kırcasalih Beldesi'nde bir vatandaşın çiftliğinden karavanı çalındı. Yaşanan olay üzerine vatandaş, durumu jandarmaya bildirdi.

Uzunköprü JASAT Dedektifleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunan olayın faili T.S. isimli şahsın Tekirdağ'da saklandığı, E.D. ve O.Ü. isimli şahısların ise Kırklareli'nde saklandıkları adresler tespit edildi.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda T.S., E.D. ve O.Ü. isimli şüpheliler yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, yasadışı faaliyeti olan kişi veya kişileri tespit etmek, suç ve suçlu bağlantılarını ortaya çıkartarak faillerini yakalayarak adli mercilere teslim edilmesi sağlamak amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda Uzunköprü ilçemizde bir vatandaşımızın çiftliğinden çalınan karavan ile ilgili olayın failleri yakalanmıştır. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.